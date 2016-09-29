أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

قائد عام شرطة أبوظبي يزور الطلاب المصابين في حادث الحافلتين المدرسيتين

Google+ Print
قائد عام شرطة أبوظبي يزور الطلاب المصابين في حادث الحافلتين المدرسيتين قائد عام شرطة أبوظبي يزور الطلاب المصابين في حادث الحافلتين المدرسيتين

زار اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي الطلاب المصابين في الحادث الذي وقع صباح اليوم "الخميس " بين حافلتين لنقل الطلاب وحافلة نقل عام في شارع الخليج العربي بعد جسر مصفح في اتجاه الخارج من مدينة ابوظبي.

واطمأن اللواء الرميثي على حالة الطلاب المصابين بمستشفى المفرق في ابوظبي.. كما تعرف معاليه من الفريق الطبي بمستشفى المفرق على الحالة الصحية للمصابين .. وتحدث معاليه مع اهالي الطلاب المصابين في مستشفى المفرق.

من جانبه وجه اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي بالانابة ادارة الشرطة المجتمعية وادارة الدعم الاجتماعي بتقديم كافة اوجه المساعدة والدعم للمصابين في الحادث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية