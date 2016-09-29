قائد عام شرطة أبوظبي يزور الطلاب المصابين في حادث الحافلتين المدرسيتين

زار اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي الطلاب المصابين في الحادث الذي وقع صباح اليوم "الخميس " بين حافلتين لنقل الطلاب وحافلة نقل عام في شارع الخليج العربي بعد جسر مصفح في اتجاه الخارج من مدينة ابوظبي.

واطمأن اللواء الرميثي على حالة الطلاب المصابين بمستشفى المفرق في ابوظبي.. كما تعرف معاليه من الفريق الطبي بمستشفى المفرق على الحالة الصحية للمصابين .. وتحدث معاليه مع اهالي الطلاب المصابين في مستشفى المفرق.

من جانبه وجه اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي بالانابة ادارة الشرطة المجتمعية وادارة الدعم الاجتماعي بتقديم كافة اوجه المساعدة والدعم للمصابين في الحادث.