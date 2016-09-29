طائرة رونالدو تتعرض لحادث في برشلونة

(إفي): تعرضت طائرة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد لحادث في مطار برشلونة لحظة هبوطها.

وذكرت صحيفة (آس) الإسبانية أن الطائرة تعرضت الاثنين الماضي لحادث عندما انشقت عجلات الهبوط ما أدى لخروج الطائرة عن المدرج دون أن يتسبب هذا الحادث في وقوع إصابات.

ولم يكن كريستيانو على متن الطائرة وقت الحادث حيث كان يتواجد في ألمانيا استعدادا لمواجهة بروسيا دورتموند الثلاثاء في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2).

ويقوم كريستيانو بتأجير طائرته في الأوقات التي لا يستخدمها بها.

يذكر أن كريستيانو كان قد اشترى هذه الطائرة آواخر العام الماضي مقابل ما يقرب من 20 مليون يورو.