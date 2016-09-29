فريق كرواتي يلعب بـ10 لاعبين يحملون نفس الاسم

(إفي): انتزع ستيفانجا الكرة من المنافس ومررها إلى ستيفانجا الذي راوغ على الجانب الأيمن وأرسلها عرضية إلى ستيفانجا ليودعها الشباك ويحتفل المدرب ستيفانجا بالهدف.

ربما يعتقد البعض أن هذا المشهد جزء من مزحة ولكنه يتكرر كثيرا في نادي فرسيو الكرواتي، الذي خاض الاحد الماضي مباراة بتشكيل أساسي يضم 10 لاعبين يحملون نفس اللقب، حسبما أفادت وسائل الاعلام المحلية الخميس.

وكان ذلك الامر بمثابة كابوس على الحكام نظرا لان 15 من الـ22 لاعبا بالفريق الذي ينافس في دوري درجة ثانية مقاطعة محلية، يحملون نفس اللقب.

وقال مدرب الفريق زيليكو ستيفانجا "هناك مباريات يتم فيها استدعاء 15 لاعبا يحملون لقب ستيفانجا. ثلاثة منهم يسمون إيفان.. الكثير منهم أشقاء، هناك رابط ما بين الجميع".

وكان رئيس النادي حتى فترة قريبة يحمل أيضا لقب ستيفانجا.

وذكر موقع (24 ساستا) أن الفريق يعتزم خوض مباراة بـ11 لاعبا يحملون لقب ستيفانجا خلال المواجهات القادمة.

والجدير بالذكر أن لقب ستيفانجا شائع في مقاطعة جلافيس التي يقع فيها النادي.

ويواجه الحكام مشاكل عند معاقبة اللاعبين أو إعطاء تعليمات، بسبب تشابه اسماء اللاعبين.