موانىء بورسعيد تستقبل 30 سفينة اليوم

كتب – جمال نوفل

استقبلت موانئ بورسعيد، اليوم الخميس، 30 سفينة؛ حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول عدد 6 سفن حاويات، وخروج 5 سفن، وذلك بعد الانتهاء من عملية الشحن والتفريغ وموجود على الأرصفه 5 سفن، ومن المنتظر دخول اليوم عدد 7 سفن.

ومن ناحية أخرى شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، وخروج سفينة أخرى، ومن المنتظر دخول اليوم سفنتين، كما يتواجد على الرصيف سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفنتين.

وجارى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول وخروج السفن، من وإلى الميناء فى المواعيد المقررة، وإنهاء عمليات الشحن والتفريغ على هذة السفن.