نبيل فقير في قائمة فرنسا لمواجهة هولندا.. واستمرار استبعاد بنزيمة

(إفي): شهدت القائمة التي أعلنها المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديدييه ديشامب، اليوم الخميس استعدادا لمواجهتي بلغاريا وهولندا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم 2018 بروسيا تواجد مدافع أثلتيك بلباو الإسباني أيميريك لابورت للمرة الأولى في مسيرته.

ولم يسبق للاعب، صاحب الـ22 عاما، أن مثل المنتخب الأول لـ"الديوك" ولكنه لعب في منتخبات الناشئين في 19 مناسبة.

كما ضمت القائمة المكونة من 22 لاعبا ثنائي أتلتيكو مدريد الإسباني، كيفين جاميرو وأنطوان جريزمان، وثنائي برشلونة، جيريمي ماتيو ولوكاس دين، بالإضافة إلى مدافع ريال مدريد رافائيل فاران.

وستستضيف فرنسا المنتخب البلغاري يوم 7 أكتوبرالمقبل، قبل أن ترحل للأراضي الهولندية لمواجهة منتخبها بعدها بثلاثة أيام، وذلك في إطار مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضا بيلاروسيا والسويد.

وتحتل فرنسا المركز الخامس برصيد نقطة بعد تعادلها سلبيا أمام بيلاروسيا في الجولة الأولى، وتبتعد بفارق نقطتين عن المتصدرة بلغاريا.

وجاء اختيار ديشامب للابورت في ظل الغيابات العديدة التي ضربت صفوف الفريق في مركز الدفاع بغياب عادل رامي، لاعب إشبيلية، وصامويل أومتيتي، لاعب برشلونة، وكورت زوما، مدافع تشيلسي، للإصابة، فضلا عن إلياكيم مانجالا، مدافع فالنسيا.

ونفى ديشامب أن يكون اختياره للاعب جاء بسبب إمكانية تمثيله للمنتخب الإسباني. "لم استدعيه لأمنعه من المشاركة مع منتخب آخر. لقد تابعناه في الآونة الأخيرة ونعتقد أنها اللحظة المناسبة لكي يكون معنا".

وأبرز المدرب أيضا بأنه يريد تكرار تجربة ثنائي هجوم "الروخيبلانكوس"، جريزمان وجاميرو، مع المنتخب.

وجاءت قائمة فرنسا على النحو التالي: حراسة المرمى: ألفونس أريولا (باريس سان جيرمان)، هوجو لوريس (توتنهام هوتسبر/إنجلترا)، ستيف مانداندا (كريستال بالاس/إنجلترا).

خط الدفاع: لوكاس دين (برشلونة/إسبانيا)، لوران كوسيلني (أرسنال/إنجلترا)، لايفن كورزاوا (باريس سان جيرمان)، أيميريك لابورت (أتلتيك بلباو/إسبانيا)، جيريمي ماتيو (برشلونة/إسبانيا)، بكاري سانيا (مانشستر سيتي/إنجلترا)، جبريل سيديبي (موناكو)، رافائيل فاران (ريال مدريد/إسبانيا).

خط الوسط: يوهان كاباي (كريستال بالاس)، نجولو كانتي (تشيلسي/إنجلترا)، بلايز ماتويدي (باريس سان جيرمان)، ديميتري باييه (وست هام/إنجلترا)، بول بوجبا (مانشستر يونايتد/إنجلترا)، موسى سيسوكو (توتنام).

خط الهجوم: كينجسلي كومان (بايرن ميونيخ/ألمانيا)، نبيل فقير (ليون)، كيفين جاميرو وأنطوان جريزمان (أتليكو مدريد/إسبانيا))، أندريه بيير جينياك (تيجريس/المكسيك)، أنطوني مارسيال (مانشستر يونايتد).