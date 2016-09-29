التشكيل – إبراهيموفيتش يظهر أوروبيا مع يونايتد في مواجهة زوريا

بعدما لم يشارك أساسيا في المباراة السابقة ببطولة الدوري الأوروبي أمام فينورد، يلعب إبراهيموفيتش من البداية أمام زوريا الأوكراني.

ويستضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره زوريا الأوكراني في الجولة الثانية لدور المجموعات من الدوري الأوروبي.

وخسر مانشستر المباراة السابقة أمام فينورد بهدف دون رد.

وفيما يلي تشكيل مانشستر يونايتد الكامل لهذه المباراة:

المرمى: سيرجيو روميرو.

الدفاع: فوسو مينساه – إيريك بايي – كريس سمولينج – ماركوس روخو.

الوسط: مراون فيلايني – بول بوجبا – خيسي لينجارد – خوان ماتا.

الهجوم: ماركوس راشفورد – إبراهيموفيتش.