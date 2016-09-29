بمشاركة كوكا.. براجا يخسر بهدفين أمام شاختار

خسر فريق سبورتنج براجا البرتغالي أمام مضيفه شاختار دونيستك الأوكراني بهدفين دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

وشارك المهاجم المصري أحمد حسن "كوكا" في المباراة كاملة مع فريقه براجا.

وغاب كوكا عن المباريات السابقة لفريقه بسبب الإصابة بشد في عضلة الفخذ الأيسر.

وتلقى براجا الهدف الأول في الدقيقة الخامسة عن طريق تاراس ستيبانينكو، ثم الهدف الثاني في الدقيقة 56 بقدم فيكتور كوفالينكو.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد براجا عند نقطة واحدة في المركز الثالث للمجموعة الثامنة.

ويلعب براجا في هذه المجموعة بجانب كل من شاختار وجينت البلجيكي وكونيا سبور التركي.