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أستاذ طب أسنان: 90% من المصريين يغسلون أسنانهم بطريقة خاطئة

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أستاذ طب أسنان: 90% من المصريين يغسلون أسنانهم بطريقة خاطئة أستاذ طب أسنان: 90% من المصريين يغسلون أسنانهم بطريقة خاطئة

>كتب بيتر إبراهيم

كشف الدكتور أحمد حليم أيوب رئيس الجمعية المصرية لزراعة الأسنان، وأستاذ محاضر فى جامعة "BPP" بإنجلترا، أن أكثر من 90% من المصريين ليس لديهم وعى عند غسيل أسنانهم بالمعجون والفرشاة لذلك يغسلون أسنانهم بطريقة خاطئة.

وأوضح حليم أيوب، على هامش اليوم الأول للمؤتمر الدولى لطب الأسنان بالجيزة، والمنعقد فى أحد الفنادق الشهير بالقاهرة فى الفترة من (29 - 30) سبتمر الجارى، أن الاستخدام الخاطئ للفرشاة يؤدى إلى انحسار اللثة وهو مشكلة يحدث فيها ابتعاد اللثة عن الأسنان، وذلك بسبب استخدام فرشة "Hard" أو خشنة، لافتاً إلى أن فرشة الأسنان النموذجية يجب أن تكون "Soft" أو ناعمة.

وأشار رئيس الجمعية المصرية لزراعة الأسنان، إلى أن خليط الأسنان ذات قيمة كبيرة حيث ينزع الطعام من الفراغات التى توجد بين الأسنان، ويحميها من التسوس.


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