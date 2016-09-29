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وفد وزارة النقل البريطاني يتفقد الإجراءات الأمنية بمطار مرسي علم

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وفد وزارة النقل البريطاني يتفقد الإجراءات الأمنية بمطار مرسي علم وفد وزارة النقل البريطاني يتفقد الإجراءات الأمنية بمطار مرسي علم

ارشيفية

تفقد وفد تابع لوزارة النقل البريطانية، اليوم الخميس، الإجراءات الأمنية بمطار مرسى علم الدولى، والتى شملت الإجراءات الأمنية بصالات السفر والوصول وكافة النقاط الأمنية بالمطار.

وقال محمد طمان، مدير العلاقات العامة والإعلام بالمطار، فى تصريحات صحفية، إن الوفد تابع الاجراءات المطبقة علي الرحلات البريطانية، حيث تعد مرسي علم من المقاصد الرئيسية للسياحة الانجليزية.

وكان فى استقبال الوفد خلال وصوله مطار مرسي علم الدولي الكابتن هشام القشاط نائب مدير المطار وعدد من القيادات الأمنية بالمطار، وبدأت الجولة بعمل عرض تقديمي عن المطار، كما تم عقد إجتماع ختامي لمناقشة فاعليات الزيارة والتي أشاد بها الجانب البريطاني وتم الإتفاق علي زيادة حجم التعاون المشترك بين الجانبين.

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