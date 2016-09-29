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الجيش العراقي يستعيد السيطرة على منطقة “البو ذياب” بالأنبار

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الجيش العراقي يستعيد السيطرة على منطقة “البو ذياب” بالأنبار الجيش العراقي يستعيد السيطرة على منطقة “البو ذياب” بالأنبار

القوات العراقية _ أرشيفية

تمكنت قوات الجيش العراقي، اليوم الخميس، من استعادة السيطرة على منطقة “البو ذياب” شمال غربي الرمادي مركز محافظة الأنبار غربي العراق، وطردت مسلحي تنظيم (داعش) الإرهابي.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية مساء اليوم أن قوات الفرقة الآلية العاشرة بالجيش والقوات الداعمة لها ضمن قطاع عمليات الأنبار طهرت منطقة “البو ذياب” وصولا إلى منطقة “محطة الماء” وعالجت أكثر من 60 عبوة ناسفة.

من جهة أخري، أصيب عشرة من المدنيين نتيجة تفجير انتحاري بحزام ناسف شرقي العاصمة العراقية(بغداد).. وقال الناطق باسم قيادة “عمليات بغداد” العميد سعد معن ان انتحاريا يرتدي حزامًا ناسفًا فجر نفسه في حي اور شرقي بغداد، بعد ان تصدى له أحد رجال الأمن.

أ ش أ

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