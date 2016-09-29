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نشرة «ONA» ا أسامة كمال يتعاقد مع “DMC” .. جابر القرموطي يظهر بعلبة كشري .. CBC تعرض أولى حلقاتSnl” ‎”

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نشرة «ONA»

نشرة «ONA»

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

أعلنت شركة “دي ميديا” المالكة لقنوات DMC عن تعاقدها مع الإعلامي أسامة كمال، وذلك لتقديم برنامج التوك شو الرئيسي على قناة دي إم سي العامة .. للمزيد
أسامة كمال

أسامة كمال

ظهر الإعلامي جابر القرموطي، بعدد من علب “الكشري، والتقلية، والحمص، والعدس، والدقة، والصلصة، والشطة” على الهواء فى برنامجه، “مانشيت القرموطي”، على قناة العاصمة الجديدة .. للمزيد
جابر القرموطي

جابر القرموطي

تبدأ قناة سي بي سي، في عرض النسخة العربية من البرنامج الأشهر “Saturday Night Live”، وذلك يوم السبت المقبل في تمام الحادية عشر مساءً .. للمزيد 
برنامج “Saturday Night Live”

برنامج “Saturday Night Live”

تنطلق الليلة فى تمام العاشرة مساءً، أولى حلقات برنامج “اعترافات ليلية” للإعلامية بثينة كامل عبر قناة العاصمة الجديدة، والتى تعود فيه لاستقبال اعترافات الناس .. للمزيد
الإعلامية بثينة كامل

الإعلامية بثينة كامل

ينفرد الإعلامي عمرو الليثى بأجرأ حوار مع الفنان الكبير دريد لحام، وقد تم تسجيله اليوم، وسيتم إذاعته قريبًا من خلال برنامج “بوضوح” على شاشة الحياة الأولى .. للمزيد
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

كشفت النجمة هالة فاخر عن سعادتها بالعودة إلي جمهور برنامج ” انتبهوا إيها السادة” الذي تقدمه أسبوعيًا علي قناة الحياة،

من خلال حلقات جديدة تحمل رؤية إيجابية لواقعنا علي حد تعبيرها .. للمزيد 
هالة فاخر

هالة فاخر

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أونا

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