نشرة «ONA» ا أسامة كمال يتعاقد مع “DMC” .. جابر القرموطي يظهر بعلبة كشري .. CBC تعرض أولى حلقاتSnl” ‎”

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

أعلنت شركة “دي ميديا” المالكة لقنوات DMC عن تعاقدها مع الإعلامي أسامة كمال، وذلك لتقديم برنامج التوك شو الرئيسي على قناة دي إم سي العامة .. للمزيد

ظهر الإعلامي جابر القرموطي، بعدد من علب “الكشري، والتقلية، والحمص، والعدس، والدقة، والصلصة، والشطة” على الهواء فى برنامجه، “مانشيت القرموطي”، على قناة العاصمة الجديدة .. للمزيد

تبدأ قناة سي بي سي، في عرض النسخة العربية من البرنامج الأشهر “Saturday Night Live”، وذلك يوم السبت المقبل في تمام الحادية عشر مساءً .. للمزيد

تنطلق الليلة فى تمام العاشرة مساءً، أولى حلقات برنامج “اعترافات ليلية” للإعلامية بثينة كامل عبر قناة العاصمة الجديدة، والتى تعود فيه لاستقبال اعترافات الناس .. للمزيد

ينفرد الإعلامي عمرو الليثى بأجرأ حوار مع الفنان الكبير دريد لحام، وقد تم تسجيله اليوم، وسيتم إذاعته قريبًا من خلال برنامج “بوضوح” على شاشة الحياة الأولى .. للمزيد