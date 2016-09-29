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«محافظ بورسعيد» يطالب بتعظيم المشاركة المجتمعية لشركات البترول

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«محافظ بورسعيد» يطالب بتعظيم المشاركة المجتمعية لشركات البترول «محافظ بورسعيد» يطالب بتعظيم المشاركة المجتمعية لشركات البترول

محافظ بورسعيد

المراسل: جمال نوفل

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن شركات البترول بغرب بورسعيد، تلعب دورًا كبيرًا في المشاركة المجتمعية.
> جاء ذلك خلال حضور محافظ بورسعيد للجلسة الختامية للتشاور المجتمعي حول الأثر البيئي لمشروع حقل “ظهر”.

وأضاف “المحافظ”، أن الله وهب مصرنا الغالية بموقع متميز وخير كبير وقوة بشرية تتمثل في المصريين، مشيرًا الي أن شركة بترول بلاعيم التي تقوم بتنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة “ايني” الإيطالية صاحبة الإمتياز تمثل قلعة من قلاع البترول في .

وأشار الي أن الحقل الجديد الذي تم إكتشافه سوف يبلغ الإحتياطي من خلاله الي 30 تريليون م3 يوم من الغاز الطبيعي .
> ويستهدف المشروع حفر 20 بئر يجري مد خطوط الأنابيب الي موقع حقل “ظهر”، بالإضافة إلي إنشاء منصة علي بعد 50 كيلو من سطح البحر للتحكم في جميع العمليات.

وأضاف “المحافظ”، أن بورسعيد ينتظرها الخير بعد هذا الاكتشاف العظيم الذي جاء ليتواكب مع أعمال التنمية التي تتم بمنطقة شرق بورسعيد التي تتمثل في إنشاء 5 كيلو أرصفة بحرية وحفر الأنفاق وإقامة مناطق صناعية ولوجستية.

وأكد “المحافظ”، علي أهمية شعور أهالي قرى الغرب بدور شركات البترول الكبيرة في القيام بالمشاركة المجتمعية، وأن الشركات ببورسعيد لابد أن تقوم بعمل كبير من خلال تطوير القرى وتأهيلها لتكون نموذجية من جميع النواحي وتطوير شبكات الطرق والصرف الصحي والصحة.

وقال، إن العمل يجري بالتوازي لسرعة إنشاء الحقل وأن هناك تعاون كبير بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشركة بترول بلاعيم في تذليل أي عقبات.

وأشار “المحافظ” الي أن تلك المشروع يعتبر من إحدي المشروعات القومية العملاقة والتي تحظي بإهتمام كبير من القيادة السياسية، لافتًا أن الاستثمار في البشر هي التنمية المستدامة.

وأضاف، أن الأهمية الإستراتيجية للمشروع تتمثل في تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي المحلي وتقليل الاعتماد على الغاز من الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق، مؤكدًا أن المشروع يمثل فاتحة خير لأهل بورسعيد وشبابها من خلال إكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي.

 

 

 

 

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