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تحويل 800 راكب للسفر من ميناء سفاجا بدلًا من الغردقة‎ لعدم توفر أماكن لهم

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تحويل 800 راكب للسفر من ميناء سفاجا بدلًا من الغردقة‎ لعدم توفر أماكن لهم تحويل 800 راكب للسفر من ميناء سفاجا بدلًا من الغردقة‎ لعدم توفر أماكن لهم

ميناء سفاجا

شهد ميناء الغردقة البحري، مساء الخميس، تجمهر نحو 800 راكب من العمالة المصرية المغادرة للسعودية ودول الخليج العربي، لعدم وجود أماكن لهم علي العبارة السريعة القاهرة، وذلك بسبب تأخر وصولها من ميناء ضبا السعودي، وإلغاء رحلتها التي كانت مقررة أمس الأربعاء، بسبب سوء الأحوال الجوية، وتأجيل سفر 1200 راكب.

وتم اقناع الركاب بفض التجمهر وإخلاء الشوارع المواجهة لبوابات الميناء، بعد قرار شركة القاهرة للعبارات، بنقل الركاب إلي ميناء سفاجا للسفر عن طريق العبارة الرياض إلي ميناء ضبا السعودي.

فيما تغادر العبارة القاهرة، مساء اليوم الخميس، من ميناء الغردقة إلي ميناء ضبا السعودي، بنحو 1200 راكب من الركاب الذين تم إلغاء رحلتهم التي كانت مقررة أمس الأربعاء.

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