«يويفا» يحرم ليجيا وارسو من جمهوره خلال لقاء ريال مدريد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الخميس، أن مباراة ليجيا وراسو وريال مدريد، المقرر إقامتها في 2 نوفمبر المقبل في إطار الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا، ستلعب بدون جمهور، وذلك على خلفية الأحداث، التي شهدها ملعب النادي البولندي في مباراته أمام بروسيا دورتموند الألماني.

وأصدر ليجيا وارسو بيانًا رسميًا حول هذا القرار، بعد أن تسلم إخطارًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي عاقبه أيضًا بغرامة مالية تقدر بـ80 ألف يورو، أي 90 ألف دولار تقريبًا، حسبما ذكرت وكالة الانباء الألمانية.

وكان يويفا فتح تحقيقًا قبل إصدار العقوبة، حول أعمال الشغب والفوضى وإلقاء المشاعل والألعاب النارية والسلوكيات العنصرية، بالإضافة إلى التنظيم السيء والاضطرابات، التي شهدتها مباراة ليجيا وارسو أمام بروسيا دورتموند في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن تلك المباراة انتهت لصالح الفريق الألماني بسداسية نظيفة.

وأعلن نادي ليجيا وراسو أنه سيستأنف ضد العقوبة أمام لجنة الاستئناف والانضباط التابعة ليويفا، وقال في بيانه “نثق بأن دفوعنا ستؤخذ في الاعتبار خلال الاستئناف”.