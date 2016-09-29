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رئيس روما الإيطالي ينفي التفاوض مع مجموعة صينية لبيع النادي

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رئيس روما الإيطالي ينفي التفاوض مع مجموعة صينية لبيع النادي رئيس روما الإيطالي ينفي التفاوض مع مجموعة صينية لبيع النادي

جيمس بالوتا رئيس نادي روما

نفى مالك حصة الأغلبية في نادي روما الإيطالي، اليوم الخميس، الدخول في مفاوضات مع مجموعة إيفرغراند الصينية للعقارات لبيع حصة من النادي.

وقال المستثمر الأمريكي جيمس بالوتا، الذي يتولى رئاسة نادي روما منذ 2012: “لم أتحدث مطلقًا إلى مجموعة إيفرغراند أو أي طرف آخر في الصين.. لسنا في مفاوضات مع أي شخص”.

وفي وقت سابق قال مصدر مقرب من الأمر، رفض نشر اسمه، إن مجموعة إيفرغراند الصينية كانت تتفاوض لشراء نحو 30% من أسهم روما، مع إمكانية الحصول على حصة الأغلبية في المستقبل.

وذكرت وكالة بلومبرغ ووسائل إعلام إيطالية الأسبوع الماضي أن بالوتا كان يدرس بيع حصة في النادي، وتمتلك مجموعة نيب روما القابضة بقيادة بالوتا نحو 78% من نادي روما.

وقال بالوتا في رده على سؤال بشأن إمكانية وجود تحالف مع إيفرغراند “هذه التكهنات مثيرة للسخرية”.

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