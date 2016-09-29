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مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بقنا‎

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مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بقنا‎ مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بقنا‎

انقلاب سيارة

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب زوجها و 3 من أبنائها، اليوم الخميس، أثر أنقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 60، بطريق قنا / سفاجا.

وتلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، إخطارًا بانقلاب سيارة، و وجود متوفين ومصابين، وكشفت التحريات انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 60، بطريق قنا / سفاجا، وتبين أنها كانت فى طريقها إلى سفاجا، وتقل أسرة مكونة من 5 أشخاص، ونتيجة اختلال عجلة القيادة وأنقلبت السيارة.

وأسفر الحادث عن مصرع ” إيمان . ف. ش “، 40 سنة، ربة منزل، و إصابة ” عادل . أ . أ “، 50 سنة، زوجها و أبنائها ” تسليم “، 8 سنوات، و” عائشة “، 5سنوات،  و” منه الله “، 6 سنوات، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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