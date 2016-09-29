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باكستان تحتجز جنديا هنديا عبر الحدود المتنازع عليها في كشمير

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باكستان تحتجز جنديا هنديا عبر الحدود المتنازع عليها في كشمير باكستان تحتجز جنديا هنديا عبر الحدود المتنازع عليها في كشمير

أرشيفية

ذكر مسؤولون عسكريون في الهند وباكستان أن إسلام آباد احتجزت جنديا هنديا على جانبها من الحدود المتنازع عليها في إقليم كشمير بينما تصاعد التوتر في أعقاب غارة عبر الحدود قالت الهند إنها استهدفت متشددين.

وبحسب رويترز قال مسؤول عسكري هندي في نيودلهي “تأكد أن جنديا مسلحا من (فرقة) 37 راشتريا رايفلز عبر دون قصد إلى الجانب الباكستاني من خط السيطرة.”

وأضاف أن من هذا القبيل بما في ذلك عبور مدنيين للحدود خطأ حدثت في الماضي من كلا الجانبين وأن الذين ضلوا الطريق أعيدوا.

وقال مسؤولان في قطاع تشامب الباكستاني إن الجندي الهندي المسلح اعتقل يوم الخميس.

 

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