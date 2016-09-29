إحالة مديرة مدرسة ومعلمة للتحقيق لإجبارهم الطلاب على حمل الرمال بالسويس

قرر عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس، إحالة عزيزة محمد جمعة مدير مدرسة الشيماء الابتدائية، وسناء لمعى معلم التربية الزراعية بنفس المدرسة، للتحقيق على خلفية خروج مجموعة من تلاميذ المدرسة بالصف الرابع الابتدائى خلال وقت حصة الزراعة، وحمل أوانى ممتلئة بالرمال.

وقال عبد الحافظ وحيد، أن المخالفة حدثت من قبل المعلمة، بمشاركة المديرة التى تتحمل المسئولية الخاصة بحمل الطلاب للرمال.

من جانبه، طالب محافظ السويس اللواء أحمد حامد، مسئولى مديرية التربية والتعليم التحقيق مع المسئول على إجبار الطلاب على حمل الرمال.

وكانت مدرسة الشيماء الابتدائية بالسادات في السويس، شهدت قيام مسئولى المدرسة بإعطاء تعليمات للطلاب بنقل الرمال الخاصة بالزراعة، من الشارع إلى داخل المدرسة، وهو ما تسبب فى غضب كبير داخل محافظة، بعد نشر صور للطلاب وهم يحملون الرمال.