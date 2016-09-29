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بالصور.. عمد مطروح يهدون البابا تواضروس درع الهلال والصليب

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بالصور.. عمد مطروح يهدون البابا تواضروس درع الهلال والصليب بالصور.. عمد مطروح يهدون البابا تواضروس درع الهلال والصليب

>مطروح – حسن مشالى

أهدى العمدة إدريس أبو السويطية، نيابة عن عمد ومشايخ مطروح، درع قبائل مطروح الذى حمل شعار الهلال مع الصليب، إلى البابا تواضرس الثانى بطريرك الكرازة المرقسية، قبل مغادرته المحافظة، عقب المؤتمر الذى عقد بأحد الفنادق غربى مدينة مرسى مطروح، فى نهاية زيارة البابا الأولى لمحافظة مطروح، والتى بدأها مساء أمس الأربعاء، ولاقت ترحيبا واسعاً على المستوى الرسمى والشعبى.

وأهدى بطريرك الكرازة المرقسية، درع الكاتدرائية لمجلس عمد ومشايخ مطروح، ممثلا فى الشيخ سعد أبو شيته رئيس المجلس، وأشاد البابا بالحفاوة وحسن الاستقبال من أهالى مطروح، وأكد أنه سيكون مستعدا وسعيدا بزيارة أية من أهالى مطروح له عند زيارتهم للقاهرة.

كانت محافظة مطروح قد استقبلت البابا مساء أمس بمظاهرة ترحيب شارك فيها طلاب المدارس وقطاعات مختلفة، رفعوا خلالها لافتات الترحيب والإعلام، أمام مستشفى مطروح العام بمدخل المدينة.

كما استقبل محافظ مطروح بمكتبه البابا والوفد الكنسى المرافق، وعقد مؤتمر استقبال له بقاعة الديوان العام للمحافظة، حيث أشاد البابا بحفاوة الاستقبال.

وأعقب ذلك القاء البابا تواضروس عظة الأربعاء بكنيسة السيدة العذراء، وذلك فى إطار مشاركته أقباط مطروح الاحتفال باليوبيل الذهبى لكنيستهم.

 

 

 


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