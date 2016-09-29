مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بقنا‎

مراسل«ONA»:

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب زوجها و 3 من أبنائها، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 60 بطريق قنا – سفاجا.

تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا بإنقلاب سيارة ووجود متوفين ومصابين.

وكشفت التحريات انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 60 بطريق قنا – سفاجا، وتبين أنها كانت فى طريقها إلى سفاجا وتقل أسرة مكونة من 5 أشخاص ونتيجة اختلال عجلة القيادة إنقلبت السيارة، وأسفرت عن مصرع ” إيمان . ف. ش ” 40 سنة ربة منزل و إصابة ” عادل . أ . أ ” 50 سنة زوجها و أبنائها ” تسليم ” 8 سنوات ، و”عائشة ” 5 سنوات و”منه الله” 6 سنوات.

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى قنا العام وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق .