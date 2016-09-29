وزير الأوقاف يؤكد أن مصر مهد الحضارة وملتقى الأديان

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة ويحيى راشد وزير السياحة وبمشاركة وزراء الصحة والطيران والهجرة و الدكتور محمد مهنى مستشار شيخ الازهر ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة مساء اليوم الخميس احتفالية ملتقى الأديان العالمي “هنا نصلي معا” بسانت كاترين بجنوب سيناء .

وأوضح وزير الاوقاف أن هذا الملتقى رسالة موجهة للعالم بأثرة أن مصر أرض السلام والدين لله والوطن للجميع ولكي نجتمع سويا تحت شعار “هنا نصلي معا”.

وأضاف أن مصر مهد الحضارة وملتقى الاديان وأن مدينة سانت كاترين التي تحتضن الاحتفال رمز عالمي للتعايش السلمي بين الاديان وبين بني البشر دون تمييز .

وأضاف أننا جئنا لجنوب سيناء لنرسل منها رسالة سلام للعالم كله أن الدين الاسلامي دين سلام ومحبة ويؤمن بكل الاديان السماوية، وتهدف الاحتفالية الى التأكيد بأننا لسنا بلدا سياحيا فقط وانما نحن متميزون في كل شيء في امننا واماننا وطقسنا وتنوع السياحة لدينا و القائمين عليها .

شارك في الاحتفالية رجال دين مسيحي وكبار الشخصيات العالمية والمحلية رجال دين وسياسيين ورجال اعمال وإعلاميين وفنانين.

وأكد الكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة أهمية تلك الاحتفالية لإلقاء الضوء على ما تتمتع به مصر عموما وجنوب سيناء وسانت كاترين من خصوصية دينية وسياحية وثقافية عالمية وأنها ملتقى لمختلف الأديان السماوية موضحا أن جميع المشاركين يعلنون العمل والسعي من أجل السلام ونبذ العنف.

وأشار إلى أن مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار، وأن الاحتفالية تبعث برسالة للعالم بما تتمتع به مصر من استقرار وتعاون بين كل أبنائها، حيث يشارك اليوم ممثلون لكل الأديان السماوية ونعرض لفنون وترانيم وتواشيح دينية ومسيحية فى تناغم واحد يدعو للسلم والعمل لخير البشرية، مؤكدا حرص الحكومة المصرية على إيصال تلك الرسالة.

بدوره أكد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة -خلال الاحتفالية – أن سانت كاترين تعتبر أهم منطقة للسياحة الدينية في العالم وبها مناطق سياحية ودينية وجبال مقدسة وغيرها من المقاصد السياحية الفريدة ، ودعا إلى تكاتف الجهود لتحقيق مستقبل أفضل لمدينة سانت كاترين لمزيد من السياحة وزيادة عدد الوافدين إليها كمدينة عالمية آمنة للسياحة الدينية العالمية، وبما يناسب مكانتها الدينية والروحية.

وأشاد المحافظ بدور الوزارات ورجال الأعمال في دعم السياحة إلى سانت كاترين، مؤكدا أن الاحتفال تشارك به وفود من رومانيا وباكستان وإندونسيا والمغرب والجزائر، بالإضافة إلى رجال الدينين المسيحي واليهودي وكبار الفنانين والشعراء والإعلاميين والكتاب والصحفيين، وأن احتفالية “هيا نصلى معا” تدعو العالم ليشهد مدى حب المصريين للسلام ونبذهم الخلاف والعنف.

شاركت في الاحتفالية فرق للفنون الشعبية من جنوب سيناء وفرق للترانيم الدينية والأناشيد، كما ستتضمن الاحتفالية إقامة صلاة لمختلف الجنسيات المشاركة من أجل السلام وزيارة الأماكن المقدسة وعرض فيلم تسجيلي عن سانت كاترين ودير سانت كاترين وزيارة أهم المزارات الدينية وعلى رأسها دير سانت كاترين، وعروضا فنية بمشاركة نحو 12 فرقة محلية وعالمية تتضمن التراتيل والترانيم الدينية، وعروض فرقة “رسالة سلام” تحت قيادة المايسترو انتصار عبدالفتاح، وتختتم الاحتفالية بتكريم عدد من الشخصيات الدينية والعالمية.

أ ش أ