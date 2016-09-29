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البيت الأبيض: إقرار قانون دعاوى 11 سبتمبر سبب «ارتباكا شديدا»

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البيت الأبيض: إقرار قانون دعاوى 11 سبتمبر سبب «ارتباكا شديدا» البيت الأبيض: إقرار قانون دعاوى 11 سبتمبر سبب «ارتباكا شديدا»

المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست (أرشيفية)

قال البيت الأبيض يوم الخميس إن إقرار الكونجرس لقانون يسمح بمقاضاة فيما يتعلق بهجمات 11 سبتمبر سبب “ارتباكا شديدا” وإن الإدارة مستعدة للحديث مع المشرعين بشأن تقليل تأثير القانون.

وبحسب رويترز قال جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان صحفي “أعتقد أن ما شاهدناه في الكونجرس الأمريكي هو حالة كلاسيكية للغاية من الندم السريع” على الفعل مشيرا إلى أن 28 من أعضاء مجلس الشيوخ وجهوا خطابا يعبر عن القلق بشأن الإجراء في غضون دقائق من التصويت لصالح إبطال حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما.

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