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سفر وعودة 1194 مصريًا وليبيًا و 204 شاحنات عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

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سفر وعودة 1194 مصريًا وليبيًا و 204 شاحنات عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة سفر وعودة 1194 مصريًا وليبيًا و 204 شاحنات عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

ارشيفية

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1194 مصريين وليبيين و 204 شاحنة فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

تلقى اللواء مختار السنباري مدير أمن مطروح، إخطارًا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 836 إلى الجانب الليبى، بينهم 273 مصريا و 563 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 358 بينهم 282 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 76 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ ١٦ فبراير من العام الماضى، عقب تعرض ٢١ مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 227 ألف و 597 مصريًا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 92 شاحنة إلى الجانب الليبي وعودة 112 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.

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