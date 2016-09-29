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«القرموطي» يخلع حذائه على الهواء بعد رفض النواب خلع أحذيتهم بالمطار

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جابر القرموطى

جابر القرموطى

علق الإعلامى جابر القرموطي، على ما تنشره جريدة الشروق، غدًا، بخصوص رفض عدد من نواب مجلس النواب التفتيش وخلع أحذيتهم فى مطار القاهرة.

وقام القرموطي، فى برنامجه “مانشيت القرموطي”، على قناة العاصمة الجديدة، بخلع حذائه على الهواء، كما قام بخلع ساعته ودبلته على الهواء، وتسأل ما هى المشكلة اذا قام النواب بخلع أحذيتهم فى المطار للتفتيش؟، فهذا يحدث فى كل مطارات العالم، ولو طلب مطار أحدى الدول الكبرى مثل أمريكا أن يخلع أى شخص ملابسه الداخلية، لن يعترض مهما كان شخصه، لأن ذلك من أجل الأمن الوطنى الأمريكي.

وأضاف، لماذا نرفض نحن هذا؟، أليس ذلك من أجل مصلحة أمننا القومي ؟، وهؤلاء النواب يجب أن يلتزموا كغيرهم من المواطنين بتعليمات الأمن من أجل الأمن القومى.

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