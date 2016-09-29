وزير المالية ومساعد وزير الداخلية يجتمعان لاحتواء أزمة الشرطة والجمارك بالمطار

وصل، منذ قليل، إلى مطار القاهرة عمرو الجارحى وزير المالية بصحبة اللواء هشام البستاوى مساعد أول وزير الداخلية للمنافذ، بحضور اللواء فهمى مجاهد مدير أمن المطار والمحاسب مجدى إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى وسامى عبد الرحمن وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، لعقد اجتماع لاحتواء الأزمة التى اندلعت اليوم بين مسئولى جمارك مطار القاهرة وشرطة المطار، على خلفية القرار الصادر بتفتيش رجال الجمارك تفتيشا ذاتيا، الأمر الذى رفضه مسئولو الجمارك.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع" إن وزير المالية خضع للتفتيش عبر باب صالة الوصول رقم 1 بمنى الركاب رقم 1، وقال للمتواجدين إن هذا الإجراء إجراء طبيعى يتم طبقا لمصلحة الوطن.