بالفيديو - في الكأس.. حمودي يصنع تأهل الباطن ويضرب موعدا مع كهربا

قاد الجناح المصري أحمد حمودي فريقه الباطن للتأهل لربع نهائي كأس ولي العهد بعد الفوز على التعاون بثنائية مقابل لاشيء.

حمودي صنع أول أهدافه مع الباطن بعد مشاركته بدقيقتين فقط. ليقود فريقه للفوز 2-0 ويضرب موعدا أمام اتحاد جدة والمحترف المصري الأخر كهربا.

أحمد حمودي جلس على مقاعد بدلاء الباطن في أول ظهور له في قائمة فريقه السعودي.

قبل أن يشارك في الدقيقة 71 ليكتب ظهوره الأول مع التعاون، ويصنع هدفا بعدها بدقيقتين فقط للمهاجم جورجي دا سيلفا.

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هدف المباراة الثاني جاء في الدقيقة الأخيرة عن طريق وليد حزام.

وتأهل الباطن إلى ربع نهائي كأس ولي العهد ليضرب موعدا مع اتحاد جدة والمحترف المصري كهربا في موعد لم يتحدد حتى الآن