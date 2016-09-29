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التشكيل – محمد صلاح يقود روما أمام أسترا في الدوري الأوروبي

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التشكيل – محمد صلاح يقود روما أمام أسترا في الدوري الأوروبي التشكيل – محمد صلاح يقود روما أمام أسترا في الدوري الأوروبي

ظهر الدولي المصري محمد صلاح لاعب روما في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة أسترا الروماني في الدوري الأوروبي.

وكان من المتوقع عدم مشاركة صلاح أساسيا في هذا اللقاء حتى يحصل على بعض الراحة لكن لوتشياو سباليتي المدير الفني لروما قرر غير ذلك.

ويلعب روما في المجموعة الرابعة بجانب كل من أستوريا النمساوي وفيكتوريا بلزن التشيكي.

وتعادل روما المباراة السابقة أمام أستوريا بهدف لكل فريق.

وفيما يلي تشكيل روما كاملا:

المرمى: أليسون.

الدفاع: بيريس – كوستاس مانولاس – فريدريكو فازيو – خيسوس.

الوسط: باريديس – كيفين ستروتمان – خوان إيتوربي – فرانشيسكو توتي.

الهجوم: محمد صلاح – بيروتي.

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