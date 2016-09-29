اشتعال النيران في «جرار شركة غاز » بمدينة الفتح بأسيوط‎

مراسل«ONA»:

شب حريق،منذ قليل، فى جرار تابع لشركة الغاز بوسط الطريق بمدينة الفتح التابعة لمحافظة أسيوط، وجارى السيطرة عليه دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء عاطف قليعى، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من المهندس يحيى الشيمى رئيس مركز ومدينة الفتح، يفيد ورود بلاغ من أهالى المدينة باشتعال النيران بمعدة “جرار كمبروسر” بوسط الشارع مما أدى الى حالة من الهلع والفزع بين الأهالى.

وعلى الفور إنتقلت قوات الإطفاء والحماية المدنية لموقع البلاغ وتبين أن الجرار تابع لشركة الغاز الطبيعى بأسيوط وان اشتعال النيران تم لاحتراق فى البطارية دون معرفة الاسبا.

تم السيطرة على الحريق، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.