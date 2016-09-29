أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الصين وألمانيا تجريان تدريبات مشتركة على الخدمات الطبية العسكرية

Google+ Print
الصين وألمانيا تجريان تدريبات مشتركة على الخدمات الطبية العسكرية الصين وألمانيا تجريان تدريبات مشتركة على الخدمات الطبية العسكرية

أرشيفية

أعلنت الصين، اليوم الخميس، أنها ستجري تدريبات على الخدمات الطبية العسكرية بشكل مشترك مع ألمانيا في بلدية تشونغتشينغ في جنوب غربي البلاد في الشهر المقبل.

وصرح بهذا المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، يانج يو جون، وقال إنه من المقرر أن تُعقد تلك التدريبات التي يُطلق عليها “الإنقاذ المشترك 2016″ في الفترة من 17 إلى 29 أكتوبر، حيث سيتضمن برنامجها تقديم خدمات الإنقاذ والوقاية من الأوبئة في منطقة تعرضت لزلزال.

وأضاف أن وحدات طبية من البلدين ستشارك في التدريبات، حيث سيتم تجهيز الفريق الصيني بخيم مجهزة كمستشفيات وسيارات إسعاف ومركبات ميدانية مخصصة لمكافحة الأوبئة ومروحيات للنقل. أما الفريق الألماني فسيكون مجهزًا بسيارات إسعاف مدرعة وأجهزة أخرى لتقديم الخدمات الطبية.

وأشار يانج إلى أن هذه التدريبات تهدف إلى تحسين القدرات المشتركة على الإنقاذ في حالات الطوارئ.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا