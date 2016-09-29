الصين وألمانيا تجريان تدريبات مشتركة على الخدمات الطبية العسكرية

أعلنت الصين، اليوم الخميس، أنها ستجري تدريبات على الخدمات الطبية العسكرية بشكل مشترك مع ألمانيا في بلدية تشونغتشينغ في جنوب غربي البلاد في الشهر المقبل.

وصرح بهذا المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، يانج يو جون، وقال إنه من المقرر أن تُعقد تلك التدريبات التي يُطلق عليها “الإنقاذ المشترك 2016″ في الفترة من 17 إلى 29 أكتوبر، حيث سيتضمن برنامجها تقديم خدمات الإنقاذ والوقاية من الأوبئة في منطقة تعرضت لزلزال.

وأضاف أن وحدات طبية من البلدين ستشارك في التدريبات، حيث سيتم تجهيز الفريق الصيني بخيم مجهزة كمستشفيات وسيارات إسعاف ومركبات ميدانية مخصصة لمكافحة الأوبئة ومروحيات للنقل. أما الفريق الألماني فسيكون مجهزًا بسيارات إسعاف مدرعة وأجهزة أخرى لتقديم الخدمات الطبية.

وأشار يانج إلى أن هذه التدريبات تهدف إلى تحسين القدرات المشتركة على الإنقاذ في حالات الطوارئ.

أ ش أ