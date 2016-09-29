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«القاهرة السينمائي» ينفي استبعاد أروى جودة وصبا مبارك من لجنة التحكيم

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«القاهرة السينمائي» ينفي استبعاد أروى جودة وصبا مبارك من لجنة التحكيم «القاهرة السينمائي» ينفي استبعاد أروى جودة وصبا مبارك من لجنة التحكيم

الدكتورة ماجدة واصف

أبدت الدكتورة ماجدة واصف رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الخميس، اندهاشها الشديد من الخبر الغريب الذي بثه موقع إلكتروني لصحيفة يومية حول صدور قرار باستبعاد الممثلة المصرية أروى جودة والممثلة الأردنية صبا مبارك من لجنة تحكيم المسابقة الدولية للمهرجان في دورته الثامنة والثلاثين، التي تقام في الفترة من الخامس عشر من نوفمبر القادم وتستمر حتى الرابع والعشرين من نفس الشهر.

ونفت رئيس المهرجان صحة الخبر، وأكدت أنه في حال حدوث أي تغيير سيصدر المهرجان بيانًا صحفيًا بهذا، كما أضافت أنها ستعلن من خلال  المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر القائمة الكاملة للجنة التحكيم الدولية، وتفاصيل التظاهرات كافة، ووقتها ستصبح الفرصة سانحة لجميع الصحفيين ومندوبي وسائل الإعلام لطرح ما يعن لهم من أسئلة حول الدورة المقبلة.

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