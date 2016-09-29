«ثقافة أسوان» تنظم برنامجًا ثقافيًا وفنيًا احتفالًا بالعام الهجرى الجديد‎

مراسل«ONA»:

ينظم فرع ثقافة اسوان، برئاسة محمد إدريس التابع لإقليم جنوب الصعيد برئاسة الباحث سعد فاروق، برنامجًا ثقافيًا وفنيًا إحتفالًا بالعام الهجرى الجديد بجميع المواقع الثقافية التابعة للفرع .

ويقام البرنامج يوم ٢ أكتوبر المقبل، بقصر ثقافة اسوان، بعرض لفرقة اسوان للموسيقى العربية، وتقديم أمسية شعرية، وورشة فنية” الهجرة وغار ثور”.

كما يقام يوم ٣ أكتوبرالمقبل، ورشة فنية بعنوان” الهجرة فى عيون أبنائنا”، وعرض لفرقة اطفال براعم العقاد بقصر ثقافة العقاد، بمكتبة الطفل والشباب بـ”دراو” ، وعرض لفرقة أطفال المكتبة، وندوة دينية بعنوان “الدروس المستفادة من الهجرة”، يلقيها الشيخ مصطفى سيد ، وندوة دينية بعنوان ” تعزيز قيم التسامح فى المجتمع المصرى” ويلقيها الشيخ سعدى مبارك، وأمسية شعرية بقصر ثقافة حسن فخر الدين ، وندوة دينية بعنوان ” التنشئة الاجتماعية فى الاسلام” يلقيها الشيخ محمود محمد عبد الباقى، وعرض لفرقة كورال أطفال كوم أمبو .

ويقام أيضًا يوم ٤ أكتوبر المقبل، ندوة بعنوان ” التنشئة الدينية للفرد فى الاسلام” يلقيها الشيخ حمدى زيدان ، وعرض لفرقة “ادفو” للانشاد الدينى ببيت ثقافة ادفو، وندوة دينية ” الحرية فى الاسلام والضوابط الاخلاقية” للشيخ محمد حسن ، امسية شعرية ببيت ثقافة توشكى ، ندوة دينية “الدروس المستفادة من الهجرة وأثرها فى تغيير سلوك الفرد” يلقيها الشيخ حسن عبد السيد ، عرض لفرقة السباعية للانشاد الدينى بقصر ثقافة السباعية ، ندوة عن “هجرة الحبيب المصطفى” للشيخ صلاح الطيب ، امسية شعرية بقصر ثقافة دهميت ، محاضرة بعنوان “هجرة المصطفى ” يحاضرها الشيخ احمد طه ، امسية شعرية ، ورشة فنية ” الهجرة فى عيون أبنائنا” بقصر ثقافة كركر ، ندوة دينية “الاسلام دين التسامح” للشيخ محمد محمود ، ورشة فنية بعنوان “الهجرة” بمكتبة الكلح غرب.