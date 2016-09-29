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والد أريين روبن : نأمل في تمديد العقد مع النادي البافاري

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والد أريين روبن : نأمل في تمديد العقد مع النادي البافاري والد أريين روبن : نأمل في تمديد العقد مع النادي البافاري

آريين روبن

صرح والد اللاعب الهولندي أريين روبن، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، أن نجله يأمل في تمديد عقده مع النادي البافاري.

وأضاف والد اللاعب “على ما يبدو، يرغب أريين في البقاء”، مؤكدًا أن التمديد سيحصل “من دون عقبات”، لكنه أوضح أن “المحادثات بين الطرفين ما تزال جارية”، حسبما صرح لمجلة “كيكر” الألمانية.

ويلعب روبن ، 32 عام، في صفوف بايرن منذ 2009، وتوج معه بجميع الألقاب المحلية فضلًا عن دوري أبطال أوروبا في 2013، وسجل له 78 هدفًا، ولكنه عانى في الفترة الخيرة من إصابات متعددة، وهو عاد للتو إلى تشكيلة الفريق.

وبشأن استعداد روبن لتمديد عقده لمدة سنة واحدة فقط، قال والده “لست أدري، نتناقش أولًا ومن ثم نرى ماذا سيحدث”.

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