بالصور..جمعية صناع السلام بأسوان تحتفل باليوم العالمي للسلام‎

نظمت جمعية «صناع السلام والتنمية» بأسوان، ندوة بعنوان “أهمية السلام والتسامح في بناء المجتمعات”، بقصر ثقافة حسن فخر الدين بنصر النوبة.

وقال محمد شوقي سعد الله رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الندوة تأتى فى إطار احتفالات الجمعية باليوم العالمى للسلام، وللتأكيد على آليات بناء السلام وتعزيز التماسك الاجتماعي وعودة الاستقرار للمنطقة، وأن الجمعية تسعي إلي صناعة السلام والتسامح ونشر ثقافة الحوار والتفاهم بين أوساط الشباب والنشء، عبر مبادرة “ملناش غير بعض”، التي تهدف إلي رفع وعى القيادات الشبابية لإحداث تغيير تجاه فكر التسامح وقبول الآخر وتهيئة المجتمع بأهمية العيش المشترك من خلال مجموعة من الأنشطة منها معسكر تشجير وتجميل للشباب الجامعي، وإنتاج أفلام تسجيلية قصيرة، و أغاني تؤكد علي تلك المعاني باستخدام وسائل الإعلام الجديد في نشر ثقافة السلام، وإقامة شبكة شراكة مع كل الجمعيات في مصر التي تتبني نشر قيم التسامح.

وأبدي صلاح نور مدير قصر ثقافة حسن فخر الدين بنصر النوبة، استعداد القصر لاحتضان كل الفعاليات التي تهتم بنشر الثقافة وسط الشباب، خاصة أفكار السلام والتسامح والحوار.