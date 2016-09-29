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رئيس الوزراء الأفغاني: كابول لا تصدر الإرهاب ولا تطلق على الإرهابيين “إخوة”

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رئيس الوزراء الأفغاني: كابول لا تصدر الإرهاب ولا تطلق على الإرهابيين “إخوة” رئيس الوزراء الأفغاني: كابول لا تصدر الإرهاب ولا تطلق على الإرهابيين “إخوة”

رئيس الوزراء الأفغاني عبد الله عبد الله _ أرشيفية

قال الرئيس التنفيذي (رئيس الوزراء) الأفغاني عبد الله عبد الله، اليوم الخميس، إن بلاده لا تصدر الإرهاب، ولا تطلق على الإرهابيين لفظ “إخوة”.

وذكرت وكالة أنباء “خامه برس” الأفغانية أن “تصريحات عبد الله يبدو أنها تلميح خفي يقصد بها باكستان، التي تدعم الجماعات المسلحة الأفغانية والرئيس السابق حامد كرزاي الذي كان دائما يطلق على حركة طالبان لفظ إخوة”.

وجاءت تصريحات عبد الله خلال كلمة ألقاها في أعقاب إبرام اتفاق سلام رسمي بين الأفغانية والحزب الإسلامي الأفغاني الذي يتزعمه قلب الدين حكمتيار.

وأضاف أن إبرام اتفاق سلام رسمي مع الحزب الإسلامي لا يمكن أن يكون الخطوة الأولى والأخيرة في جهود الحكومة الأفغانية لإحلال السلام، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي رحب بإبرام هذا الاتفاق الذي يصبح قابلا للتنفيذ من اليوم بعد التصديق عليه من قبل الحكومة الأفغانية والحزب.

ودعا عبد الله الجماعات المتشددة الأخرى إلى أن تحذو حذو الحزب الإسلامي والانضمام إلى عملية السلام الأفغانية من أجل إنهاء العنف الدائر في البلاد.

وكان زعيم الحزب الإسلامي قلب الدين حكمتيار قد وقع اتفاقية سلام مع الحكومة الأفغانية في مؤتمر عقد عبر الفيديو عن بعد وعُرض في القصر الرئاسي الأفغاني، حيث شهد مراسم التوقيع عدد من كبار المسئولين الحكوميين والشخصيات السياسية البارزة بمن في ذلك أعضاء الحزب الأفغاني.

أ ش أ

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