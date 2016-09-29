رونالد كومان : خطأ «ألاردايس» نقطة سوداء فى كرة القدم

انتقد رونالد كومان مدرب إيفرتون، اليوم الخميس، الخطأ الذي ارتكبه سام ألاردايس وأسفر عن رحيله من تدريب منتخب إنجلترا لكرة القدم ووصف الأمر بصفة عامة بأنه “نقطة سوداء” فى كرة القدم.

وترك ألاردايس – الذي تولى تدريب إنجلترا لمدة 67 يومًا – منصبه يوم الثلاثاء الماضي عقب تصويره بواسطة صحفيين متنكرين تابعين لصحيفة تليجراف، أثناء عرضه تقديم المشورة عن كيفية التحايل على لوائح انتقالات اللاعبين، حسبما ذكرت وكالة انباء رويترز.

وقال كومان “لو كنت تعشق كرة القدم فهذه قصة سيئة، وبالنسبة لكرة القدم بشكل عام فهى نقطة سوداء فى اللعبة، هذا ليس جيدًا، لا أدري ماذا يحدث”.

وأضاف “ما أعرفه هو كيفية أداء مهامي التدريبية وهذا الأمر ليس مختلفًا في إنجلترا مقارنة عندما كنت فى هولندا أو البرتغال أو اسبانيا، نصيحتي للاعبين تكون فنية، لا أتدخل في الأعمال التجارية، لكنى لا يمكنني الحديث عن مدربين آخرين”.

وتابع “أنا محبط جدًا أولًا من أجل الرجل نفسه، كانت لديه فرصة أن يصبح مدربًا لمنتخب إنجلترا وبعدها حدث ما حدث، أعتقد أن الاتحاد المحلي للعبة اتخذ القرار الصحيح”.

وتلقى إيفرتون – الذى يحتل المركز الخامس فى الدوري الممتاز – خسارته الأولى بالمسابقة هذا الموسم أمام بورنموث يوم السبت الماضي.

وقال كومان إنه يأمل فى رد فعل قوي من لاعبيه عند مواجهة كريستال بالاس صاحب المركز السابع غدًا الجمعة.