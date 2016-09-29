زاهى حواس: الأثرى الذي اتهمنى بثقب الهرم لصالح الصهاينة مريض نفسي

رد زاهى حواس وزير الآثار الأسبق على الاتهامات التى وجهت له فى الفترة الأخيرة، بأنه تسبب فى عمل ثقوب داخل الهرم الأكبر لدخول الصهاينة الهرم، وقال إن هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة، وهذا الكلام المنشور حصل عليه الأستاذ محمود عابدين الكاتب الصحفى بجريدة الدستور، من أثرى مريض نفسيًا، ونحن نخدم البلد وما يقال إشاعات وغير منطقى ولا يوجد دليل واحد عليه.

وحول علاقته بقطر قال “حواس”، فى مداخلة هاتفية على قناة العاصمة الجديدة، فى برنامج “مانشيت القرموطي”، ليس لى أى علاقة بدولة قطر ولا يوجد إثبات على ذلك أو بأى دولة معادية لمصر.

وأضاف، فى الفترة السابقة قمت بأعمل كثيرة من أجل مصر، ومنها ما قمت به من جولات عالمية بالتعاون مع وزارة السياحة، لدعم نشاطها وإعادة السياحة إلى الوطن مرة أخرى، ولو طلب منى أن أقوم بأى عمل لن أتأخر، بالتأكيد فمصر هى أهم شئ فى حياتي.

وقال زاهى حواس، حل مشاكل مصر يتم عن طريق المعارض السياحية، فهذه المعارض الآثرية التى تجوب العالم فى الـثلاثين عامًا الماضية، هى الحل الأمثل لمشكلات مصر السياحية، فحققت لمصر فى السنوات القليلة الماضية أكثر من مليار جنيه.