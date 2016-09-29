مؤتمر "الجهاز الهضمى": تدهن الكبد يؤدى للإصابة بالسكر

اختتمت اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر السنوى الــ13 لفرع دراسة أمراض الكبد والجهاز الهضمى والسكر التابع للجمعية المصرية لدراسة أمراض الجهاز الهضمى والكبد ،برئاسة الدكتور عبد الخالق حامد أستاذ الجهاز الهضمى والكبد الذى عقد فى الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر الجارى.

وقالت الدكتورة أمانى عبد المقصود أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بطب قصر العينى سكرتير عام المؤتمر، إن هناك علاقة وثيقة بين مرض السكر وتدهن الكبد، لافتة إلى أن تدهن الكبد يؤدى للإصابة بمرض السكر.

وأوضحت أن الأبحاث أثبتت إمكانية الإصابة بمرض السكر بعد زراعة الكبد، موضحة أن زراعة الكبد تزيد من احتمال إصابة المريض بالسكر، وذلك لعدة عوامل أهمها الأعراض الجانبية للأدوية المثبطة للمناعة وأشهرها الكورتيزون .

وألقت محاضرة عن العلاقة بين فيروس بى، ومرض السكر، وتبين من مناقشة الأبحاث المختلفة أنه يجب على مريض السكر أن يأخذ تطعيم فيروس بى مرة واحدة فى حياته ،مؤكدا أنه لم يتبين حتى الآن وجود علاقة وثيقة بين فيروس بى ،ومرض السكر ،وفى انتظار أبحاث أخرى تثبت أو تنفى هذه العلاقة كليا،موضحة أن منظمة الصحة العالمية أكدت ضرورة أخذ تطعيم فيروس بى للمصابين بمرض السكر من سن 29 إلى 59 سنة.

وقالت إن المؤتمر ناقش عددا من الأبحاث لمعرفة العلاقة بين مرض السكر، والجهاز الهضمى والكبد ،وذلك تمهيدا لوضع خطوط استرشادية للتعامل مع المرضى المصابين بالكبد المصاحب للسكر.

جدير بالذكر أن المؤتمر شارك فيه عدد من الأطباء بالتخصصات المختلفة مثل السكر والكبد والتغذية والجهاز الهضمى.