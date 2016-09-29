وزير الرياضة يعتمد 18 مليون جنيه لأبطال الأولمبياد والبارالمبية

وافق خالد عبد العزيز وزير الشباب و الرياضة على صرف مكافآت تكريم الأبطال المصريين الحاصلين على الميداليات و المراكز في دورة الألعاب البارالمبية والأولمبية التى أقيمت فى ريو دى جانيروعاصمة البرازيل.

واعتمد الوزير مبلغ 13 مليون جنيه لأبطال البارالمبية و 5 ملايين لأبطال الألعاب الأولمبية.

وتم مساواة اللاعبين الحاصلين على الميداليات والمراكز فى الألعاب البارالمبية بلاعبي الأولمبية طبقا لما أعلنته وزارة الشباب والرياضة قبل سفر البعثة البارالمبية إلى ريو دى جانيرو.

وتبلغ قيمة مكافآت الميدالية الأولمبية الذهبية، مليون جنيه والفضية 750 ألف جنيه و البرونزية 500 ألف جنيه.

كما سيتم صرف مكافآت الأجهزة الفنية والإدارية طبقا لما حققه أبطال البارالمبية والأولمبية.