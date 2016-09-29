أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

وزير الرياضة يعتمد 18 مليون جنيه لأبطال الأولمبياد والبارالمبية

Google+ Print
وزير الرياضة يعتمد 18 مليون جنيه لأبطال الأولمبياد والبارالمبية وزير الرياضة يعتمد 18 مليون جنيه لأبطال الأولمبياد والبارالمبية

وافق خالد عبد العزيز وزير الشباب و الرياضة على صرف مكافآت تكريم الأبطال المصريين الحاصلين على الميداليات و المراكز في دورة الألعاب البارالمبية والأولمبية التى أقيمت فى ريو دى جانيروعاصمة البرازيل.

واعتمد الوزير مبلغ 13 مليون جنيه لأبطال البارالمبية و 5 ملايين لأبطال الألعاب الأولمبية.

وتم مساواة اللاعبين الحاصلين على الميداليات والمراكز فى الألعاب البارالمبية بلاعبي الأولمبية طبقا لما أعلنته وزارة الشباب والرياضة قبل سفر البعثة البارالمبية إلى ريو دى جانيرو.

وتبلغ قيمة مكافآت الميدالية الأولمبية الذهبية، مليون جنيه والفضية 750 ألف جنيه و البرونزية 500 ألف جنيه.

كما سيتم صرف مكافآت الأجهزة الفنية والإدارية طبقا لما حققه أبطال البارالمبية والأولمبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع