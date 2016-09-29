التشكيل - 6 صفقات جديدة تقود الزمالك أمام النصر للتعدين

اعتمد مؤمن سليمان المدير الفني لفريق الزمالك على 6 صفقات جديدة في تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة النصر للتعدين.

الزمالك يفتتح مشواره في الدوري بمواجهة النصر للتعدين في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ولم يلعب الزمالك في الجولة الأولى والثانية نظرا لارتباطه بالتواجد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويظهر كل من أسامة إبراهيم ومحمد ناصف وشوقي السعيد ومحمود عبد العاطي "دونجا" وصلاح ريكو وستانلي في تشكيل الزمالك الأساسي.

وفيما يلي التشكيل بالكامل:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: أسامة إبراهيم - علي جبر - شوقي السعيد - محمد ناصف.

الوسط: محمود عبد العاطي "دونجا" - أحمد توفيق.

الوسط الهجومي: محمود عبد الرازق "شيكابالا" - صلاح ريكو - أيمن حفني.

الهجوم: ستانلي