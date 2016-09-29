عبد الحفيظ يوجه رسالة قوية عبر في الجول إلى لجنة الحكام

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي رسالة قوية إلى لجنة الحكام بعدما حدث في لقاء الفريق الأخير أمام وادي دجلة.

الأهلي فاز على دجلة بثنائية مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

انتصار هو الثالث على التوالي للأهلي تحت قيادة البدري، في لقاء شهد احتساب ركلة جزاء لصالح وادي دجلة.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com في رسالته إلى لجنة الحكام: "لا تضغطوا علينا بارتكاب أخطاء تعرضنا للظلم".

وأوضح "ضربة جزاء دجلة أمام الأهلي ليس صحيحة على الإطلاق. لا تعرضونا للخطر ثم تقولون الأخطاء واردة في كرة القدم".

وواصل "نرجو تجنب مثل هذه الأخطاء وعدم تكرارها لأنه تؤثر على النتائج وتؤثر على سير مسابقة الدوري المصري".

الأهلي جمع 9 نقاط منذ بداية مشواره في الدوري، فنجح في الفوز على الإسماعيلي والمقاولون العرب ووادي دجلة على الترتيب.