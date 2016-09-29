المنتخب يوضح لـ في الجول موقف كهربا بعد إصابته

كشف أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر موقف محمود عبد المنعم "كهربا" من التواجد في قائمة المنتخب بعد تعرضه لإصابة في ربع نهائي كأس ولي العهد.

كهربا تعرض لإصابة في مباراة اتحاد جدة أمام القادسية والتي انتهت بفوز وتأهل اتحاد جدة لربع النهائي. (شاهد - ملخص ما قدمه كهربا)

فما موقف كهربا من التواجد مع منتخب مصر أمام الكونجو؟ يُجيب نبيه لـFilGoal.com قائلا: "الإصابة التي تعرض لها كهربا، بسيطة".

وأضاف "كهربا سيتواجد بشكل طبيعي في قائمة المنتخب".

وواصل موضحا حقيقة تحديد بدائل لكهربا "لم نحدد أي بدائل".

وأوضح "كهربا سيتواجد معنا بشكل طبيعي ولذلك لم نحتج لتحديد بدائل".

منتخب مصر يواجه نظيره الكونجولي يوم 9 أكتوبر في افتتاح مشواره في تصفيات كأس العالم 2018 خارج الديار.