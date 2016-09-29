أحمد مرتضى لـ في الجول: لاعبو الزمالك لا يحتاجون لحافز من أجل إفريقيا.. ولن نبخل عليهم

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إنه لم تُرصد مكافآت خاصة لتحفيز اللاعبين من أجل التتويج ببطولة إفريقيا.

ويلعب الزمالك مع ماميلودي صن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا يوم 15 أكتوبر على أن يقام الإياب يوم 23 أكتوبر.

وأضاف أحمد مرتضى لـFilGoal.com يوم الخميس: "اللاعبون يشعرون بالمسؤولية ولم نرصد أي مكافآت خاصة، ولكن في الوقت ذاته لن نبخل عليهم بأي شيء".

وتابع "سنقوم (بالواجب وزيادة) لأن من يسعد جماهير الزمالك سنضعه في أعيننا".

وواصل "أثق في لاعبي الزمالك لأنهم يستحقون التتويج من أجل جماهيرهم.. الآن أنهيت دوري طوال الموسم وما عليّ الآن إلا الدعاء لهم".