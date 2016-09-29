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استبعاد جعفر.. تعرف على بدلاء الزمالك أمام التعدين

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استبعاد جعفر.. تعرف على بدلاء الزمالك أمام التعدين استبعاد جعفر.. تعرف على بدلاء الزمالك أمام التعدين

خرج أحمد جعفر العائد من جديد إلى صفوف الزمالك من قائمة فريقه لمواجهة النصر للتعدين.

الزمالك يفتتح مشواره في الدوري بمواجهة النصر للتعدين في الجولة الثالثة من الدوري المصري. (تعرف على تشكيل الزمالك)

ولم يلعب الزمالك في الجولة الأولى والثانية نظرا لارتباطه بالتواجد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. (تعرف على تشكيل النصر للتعدين)

واستبعد مؤمن سليمان كل من أحمد جعفر وعمر صلاح الحارس الثالث للفريق.

وفيما يلي احتياطي الزمالك أمام التعدين: محمود جنش - حسني فتحي - محمود حمدي - رمزي خالد - طارق حامد - مصطفى فتحي - إيمانويل مايوكا.

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