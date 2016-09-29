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نقطة للجيش.. ركلة عبد ربه في الـ90 تحرم الإسماعيلي من الفوز

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نقطة للجيش.. ركلة عبد ربه في الـ90 تحرم الإسماعيلي من الفوز نقطة للجيش.. ركلة عبد ربه في الـ90 تحرم الإسماعيلي من الفوز

أهدر حسني عبد ربه قائد الإسماعيلي ركلة جزاء لفريقه أمام طلائع الجيش في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة. مباراة انتهت بالتعادل 1-1.

وتعادل الإسماعيلي أمام طلائع الجيش بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

هدف الإسماعيلي الأول جاء عن طريق إيمانويل باناهيني في الدقيقة 58.

قبل أن يسجل أحمد عيد عبد الملك هدف التعادل للجيش من علامة الجزاء في الدقيقة 67.

حكم المباراة احتسب ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، إلا أن تسديدة عبد ربه اصطدمت في العارضة وكتبت تعادل الجيش أمام الدراويش 1-1.

وحصد الإسماعيلي النقطة الرابعة بعد هزيمة وفوز وتعادل. بينما وصل الجيش إلى النقطة الرابعة أيضا ولكن من مباراتين وليس ثلاث بعد تأجيل مواجهته الأولى أمام الزمالك.

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