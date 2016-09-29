رئيس كولومبيا: البابا فرنسيس يزور البلاد في الربع الأول من 2017

قال الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس يوم الخميس إن البابا فرنسيس سيزور البلاد في الربع الأول من العام القادم وذلك بعد أيام من التوقيع على اتفاقية السلام مع المتمردين الماركسيين التي أيدها البابا بشدة.

وبحسب رويترز وقع سانتوس وزعيم القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) على الاتفاقية يوم الاثنين لتنهي حربا استمرت 52 عاما. وكان البابا فرنسيس أعرب مرارا عن تأييده للاتفاق الذي استغرقت المفاوضات بشأنه أربعة أعوام.

وقال سانتوس في مؤتمر للأعمال بالعاصمة بوجوتا “بوسعنا أن نؤكد أنه سيأتي في الربع الأول من العام المقبل. سيأتي إلى كولومبيا لأربعة أيام وهو شرف كبير.”

والزيارة ستكون الثالثة التي يقوم بها البابا فرنسيس إلى كولومبيا.