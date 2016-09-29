تنظيف المنزل بمبيّض الملابس

في أعمال التدبير والتنظيف، يمكن استخدام مبيّض الملابس عبر اتباع النصائح الآتية:

-تلميع الزجاج: يمكن إضافة مقدار من مبيّض الملابس والقليل من سائل الصابون إلى وعاء مليء بالماء الدافئ، لتغمس فيه ممسحة تستخدم في تلميع زجاج النوافذ.

-إطالة عمر الزهور: تُضاف نصف ملعقة صغيرة من المبيّض إلى ماء المزهرية، الأمر الذي يحول دون ذبول الزهور.

:تنظيف الأرضيات-ينصح بإضافة كمّ قليل من مبيّض الملابس إلى وعاء مليء بالماء، ليرشّ الخليط على الأرضية، وتشطف هذه الأخيرة بواسطة فرشاة قديمة، بعد نقعها لدقائق.