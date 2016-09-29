محمد بن زايد يزور عقيدة المهيري بمدينة العين

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم عقيدة علي جمعة المهيري بمنزله في منطقة البطين بمدينة العين.

وتبادل سموه الاحاديث الودية مع عقيدة علي جمعة المهيري وذويه.. واطمأن على أحواله وأوضاعه الصحية .. متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية والعمر المديد.

ودار الحديث خلال الزيارة حول أبرز الذكريات في مسيرة العمل وممارسة الطب الشعبي الذي تخصص به عقيدة علي جمعة المهيري في مدينة العين والمنطقة وجهوده العلاجية التي اشتهر بها في معالجة المرضى والتخفيف عنهم وخبرته الواسعة في علاج عدد كبير من الامراض التي كانت سائدة في المنطقة في الماضي مما جعل جائزة ابوظبي تختاره واحدا من ابرز المكرمين لديها.. كما تطرق الحديث الى ما منه الله عزو وجل على هذا الوطن العزيز من خير وتقدم بفضل جهود القيادة الحكيمة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وحرصه الكبير على دعم المجال الطبي والخدمات العلاجية والارتقاء بمستوياتها.

رافق سموه خلال الزيارة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي.