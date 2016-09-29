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صور.. محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا لمناقشة آليات ترميم وتطوير مستشفى «طلخا»

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل«ONA»:

عقد حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، إجتماعًا مع مسئولى شركة المقاولون العرب ومسئولى مديرية الشئون الصحية لمناقشة سبل آليات تطوير مستشفى طلخا المركزى.

ووجه “المحافظ”، بسرعة الإنتهاء من العمل خلال ستة أشهر للعمل على راحة المرضى.

وكلف “إمام” مديرية الإسكان بالانتهاء من كافة الخدمات التي يحتاجها كل قسم يتم ترميمه أولًا بأول على أن يتم تشغيله في الحال، لتخفيف العبء عن المرضى وذويهم.

تأتي تعليمات محافظ الدقهلية، من منطلق الحرص على صحة المرضى وسلامتهم وتوفير كل سبل الرعاية والدعم وتمكينهم من تلقى العلاج دون عناء ودون تكلفة.

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