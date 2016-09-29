وزير الرياضة يدعم اتحادي الاسكواش والتايكوندو بـ 900 ألف جنيه

وافق المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، على دعم الاتحاد المصري للإسكواش وصرف الدفعة الثانية والمقدرة بمبلغ 500 ألف جنيه، وذلك للمساهمة في تنظيم وإقامة بطولة الأهرام الدولية للإسكواش “رجال – سيدات” خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر الجاري.

وقد قامت وزارة الرياضة في السابق بالمساهمة بمبلغ مليون جنيه كدعم مقدم للاتحاد المصري للاسكواش.

كما وافق وزير الرياضة، على دعم الاتحاد المصري للتايكوندو بمبلغ 400 ألف جنيه، مساهمة من وزارة الرياضة في تكاليف تجهيزات سفر بعثة المنتخب القومي للتايكوندو للمشاركة في بطولة العالم العاشرة للبومزا ببيرو خلال الفتره من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر المقبل.

أ ش أ