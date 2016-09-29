سياسية روسية : الخلافات تتصاعد بين واشنطن وموسكو

نفت المحللة السياسية الروسية، إلينا سوبونينا، تورط روسيا فى الحرب علي سوريا، مشيرةً إلى أن روسيا تقوم بعملية مكافحة الإرهاب، مثلما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بنفس الشىء في سوريا والعراق.

وأضافت سوبونينا خلال لقائها على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية منى بلهيم، أن روسيا تشعر بضغوط من أمريكا تعكس عمق الخلافات بين البلدين، وأن الأمور تتطور بشكل سيىء بين الجانبين، ولن تسمح بالوصول لحل نهائي للأزمة فى سوريا.

وأوضحت سوبونينا أن روسيا منذ عام وتحديدًا فى 30 سبتمبر عام 2015، قامت بالتدخل فى سورية، مشيرة إلى أن المحللين الروس توقعوا أن تتطور الأمور هناك بشكل أفضل، على اعتبار قيام روسيا بمعادلة ميزان القوى، لذلك فـ التقديرات كانت تتحدث عن عدم بقاء هذه العمليات العسكرية طويلًا، من أجل الدفع بعملية التفاوض للأمام، جراء الخلافات بين روسيا وأمريكا.

وأعربت سوبونينا عن مخاوفها جراء تصعيد الأمور بشكل أخطر فى سوريا، لاسيما بعد طلب أوباما ببحث جميع الخيارات فى سوريا.